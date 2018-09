Leningen aan Egypte voorlopig niet uitbetaald

Begin dit jaar was er kritiek in de Tweede Kamer op miljardenhulp die EU-president Herman van Rompuy aankondigde tijdens een bezoek aan Caïro. Een aantal partijen sprak zich hiertegen uit vanwege de mensenrechtensituatie in het Noord-Afrikaanse land.

Volgens Timmermans zit de regering in Caïro te springen om de leningen van het IMF en de EU. De leningen blijven dan ook „voortdurend onderwerp van gesprek.”

Feitelijk doet de EU nu wat de Kamer wil, zei Timmermans. Hij deelt de zorgen die in de Kamer leven over de situatie in Egypte. Maar er zijn volgens hem ook positieve ontwikkelingen. Hij wees daarbij op de kieswet die volgens deskundigen niet perfect is, maar zeker niet ondemocratisch.

De Egyptische regering reageert wel degelijk op de kritiek die de EU op haar heeft, aldus de minister. Daarentegen is hij van mening dat de oppositie wel beter naar kritiek kan luisteren. Een boycot van de parlementsverkiezingen door de oppositie vindt hij niet de juiste weg.