Kamer: kinderopvangplan voor zorgmedewerkers om corona

Dat is een optie die volgens een groot deel van de Tweede Kamer, als de nood aan de man is, op tafel moet worden gelegd.

CDA-Kamerlid Van den Berg zou graag zien dat dit gebeurt. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen kunnen de uitbraak van het coronavirus in Nederland op dit moment nog wel bolwerken, lijkt het. Maar in andere landen waar de ziekte harder om zich heen grijpt, is het sappelen.

Het Kamerlid wil daarom nu alvast al weten of het kabinet bereid is om kinderopvangmaatregelen voor zorgpersoneel te treffen. „Mensen die meer kunnen en willen werken, moeten we niet belemmeren”, zegt Van den Berg. „Ik wil weten of het kabinet voor deze specifieke groep financiële mogelijkheden ziet.”

Dit relaas valt in goede aarde bij VVD en SP. VVD-Kamerlid Veldman vindt wel dat de werkgevers als eerste aan zet zijn om te kijken of ze de kinderopvangproblemen van ijverige werknemers weg kunnen nemen. SP-Kamerlid Hijink noemt het CDA-plan ’een heel goed idee’.