Hugo Chavez overleden

De 58-jarige vocht tegen kanker. De socialistische president was al geruime tijd ziek. Dinsdag werd bekend dat het erg slecht ging met Chávez. Zaterdag onderging hij een zware chemokuur.

De flamboyante Chávez, sinds 1999 aan de macht, was sinds de laatste ingreep tegen zijn ziekte op Cuba niet meer in het openbaar gezien. Eind januari werden nog wel foto's verspreid waarop Chávez te zien was, samen met twee dochters.

Vorig jaar won Chávez opnieuw de presidentsverkiezingen, maar hij was zo ziek dat hij niet geïnaugureerd kon worden in januari. Zaterdag onderging de socialist een zware chemokuur. Hij is de afgelopen 1,5 jaar vier keer geopereerd.

Chávez werd in 1954 geboren in een arme familie op het platteland van Venezuela. Als kind wilde hij schilder worden, en later honkballer in de Amerikaanse profcompetitie.

In 1992 leidde Chávez als legerofficier een mislukte coup tegen de zittende regering. Hij belandde in de gevangenis, maar kreeg in 1994 amnestie. Chávez ging vervolgens de politiek in en won in 1998 de presidentsverkiezingen. Bij zijn aantreden als staatshoofd in 1999 beloofde hij de armoede te bestrijden en de corruptie aan te pakken.

Chavéz nationaliseerde als president vele buitenlandse bedrijven. De theorieën van Simón Bolivar, die in de 19e eeuw tegen het imperialisme streed, legden de basis voor zijn socialistische gedachtegoed.

De verhalen uit zijn jeugd gebruikte hij steevast in zijn politieke uiteenzettingen. Gecombineerd met zijn charisma smeedde hij een sterke band met een groot deel van Venezuela's arme bevolking. Velen zagen hem zelfs als een soort familielid.

Dat werd nog eens versterkt door zijn niet aflatende mediaoptredens. Chávez had zelfs een eigen talkshow Aló Presidente.

De linkse populist bemoeide zich ook graag met andere landen. Vooral de kapitalistische Verenigde Staten onder president George W. Bush moesten het destijds ontgelden. Zo zei hij in 2006 bij de Verenigde Naties over Bush: „Gisteren was de duivel hier. Precies hier. En het ruikt hier vandaag nog steeds naar zwavel.”