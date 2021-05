Begroef Britse seriemoordenaar Fred West de 15-jarige Mary in kelder café?

De politie doet onderzoek bij een café in Gloucester. Inzet: Fred en Rose West. Ⓒ ANP/HH, Wikipedia

Gloucester - De kelder van een café in Gloucester is de mogelijke begraafplaats van Mary Bastholm. De indertijd 15-jarige serveerster verdween in 1968 zonder een spoor achter te laten. De politie vermoedt dat ze het dertiende slachtoffer is van de beruchte seriemoordenaar Fred West.