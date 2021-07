Lijstduwer BIJ1 hekelt ’te wit’ onderzoek tegen Quinsy Gario

Nog altijd laat BIJ1 niets los over de exacte reden waarom Gario zijn lidmaatschap is afgenomen. Uit interne correspondentie valt op te maken dat het om ontoelaatbare ’uitingen en gedragingen’ gaat. Formeel heeft de partij het over een ’vertrouwensbreuk’. Dat zou de reden zijn dat de BLM-activist niet langer welkom is.

Leden roeren zich

Achter de schermen roeren leden zich omdat ze meer informatie willen over wat er precies is gebeurd. Een van hen is actrice en BIJ1-lijstduwer Anousha Nzume. Zij laat op sociale media weten ’zwaar teleurgsteld’ te zijn in de manier van communiceren van haar partij. „Dat kan niet alleen smadelijk zijn, maar zelfs gevaarlijk.”

Er klopt volgens haar iets niet wanneer er in de partijtop ’mensen zijn met meerdere functies’. „Er gaat iets mis wanneer door een kleine groep van bovenaf wordt bepaald welke kennis wordt gedeeld en met wie.”

’Wit bureau’

Maar ze gaat verder. Het door het bestuur ingeschakelde advocatenbureau wordt weggezet als ’wit bureau’. Op basis waarvan ze advocatenkantoor Van Overbeek De Meyer wegzet als ’wit bureau’ zegt ze niet. Dat werkt volgens de lijstduwer „in opdracht van een bestuur waarvan de actieve leden weinig divers zijn.”

Volgens een woordvoerder van BIJ1 worden ze zaterdag om 12 uur bijgepraat tijdens een algemene ledenvergadering waarin ook gestemd kan worden over belangrijke zaken. Hij wil in aanloop nog niet meer zeggen over het conflict in de partij. „Uiteraard zal er ook ingaan worden op de kwestie met betrekking tot Quinsy Gario. Hierbij is onze prioriteit duidelijkheid scheppen aan leden en hun de mogelijkheid geven tot het stellen van vragen.”

’Pestgedrag en machtsmisbruik’

De uitkomst van een onderzoek is aanleiding geweest om in te grijpen, zo blijkt uit een bericht van het bestuur aan leden. „De bevindingen van het rapport zijn verontrustend en het bestuur van BIJ1 heeft besloten de juridische adviezen en aanbevelingen naar aanleiding van het rapport op te volgen.” De grote vraag blijft wat Gario precies heeft gedaan waardoor er zo hard wordt ingegrepen. Uit de verklaring van het bestuur blijkt alleen dat het bestuur het gedrag en de uitingen van de man die aanvankelijk de nummer twee van de partij was, ernstig vindt.

Gario liet daarop weten dat de afgelopen tijd geprobeerd is om „mijn bestaan binnen de partij te bemoeilijken.” Hij had juist zelf „pestgedrag en machtsmisbruik” binnen de partij aan de kaak willen stellen, al wil hij er niet over speculeren of dat een reden is waarom hij uit de partij is gezet.