Verdeelde Mensenrechtenraad VN veroordeelt koranverbrandingen

Een resolutie waarin „religieuze haat” wordt veroordeeld is aangenomen met 28 voorstemmen, 12 stemmen tegen en 7 onthoudingen. Onder de tegenstemmers waren naast de VS ook onder meer Frankrijk en Duitsland. Nederland is momenteel geen lid van de raad. Georgië, dat lid wil worden van de EU, onthield zich van stemming. Oekraïne stemde voor de resolutie. België stemde namens de Europese Unie ook tegen.

Volgens de VS was het best mogelijk geweest om het unaniem eens te worden over een resolutie, als daar wat langer de tijd voor genomen waren. „Helaas zijn onze zorgen niet serieus genomen”, zegt ambassadeur Michele Taylor. „Ik ben werkelijk diepbedroefd dat het deze raad niet is gelukt om ons eenstemmig uit te spreken tegen wat wij allen verwerpelijke daden anti-islamitische daden van haat vinden, terwijl we ook de vrijheid van meningsuiting respecteren.”

Intussen uit de Pakistaanse ambassadeur juist kritiek op de landen die tegen stemden. „Helaas hebben sommige landen ervoor gekozen om afstand te doen van hun verantwoordelijkheid om de plaag van religieuze haat te voorkomen en bestrijden”, zegt Khalil Hashmi. „Er is een boodschap afgegeven aan miljarden gelovige mensen over de hele wereld dat hun toewijding aan het voorkomen van religieuze haat niet meer dan lippendienst bewijst.”