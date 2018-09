Shawls voor het Rijksmuseum

Het begon allemaal in december 2010, bij wijze van bijverdienste. Liesbeth Lotgering had ontslag genomen bij de Hema, waar ze als inkoopster werkte. Ze wilde voor zichzelf beginnen. „Ik wist alleen nog niet goed waarmee. Omdat ik een echt stoffenmens ben en zelf zelden kon slagen voor een mooie shawl, kroop ik voor de lol achter mijn naaimachine”, vertelt ze.

Haar eerste shawl, gemaakt van Liberty-stof, die ze kocht in Londen, was nog gewoon vierkant. „Maar omdat ik merkte dat deze toch lastig leuk te knopen was en omdat ik het zonde vond om reststoffen over te houden, ben ik gaan experimenteren met een driehoekige vorm. Zo is uiteindelijk de voor ons zo kenmerkende asymmetrische shawl ontstaan.”

Niet alleen haar vriendinnen waren meteen laaiend enthousiast over haar bijzondere shawls, ook haar zus Violet, een grafisch ontwerpster, zag het meteen zitten. „Zeker nadat de eerste open verkoop in een antikraakruimte in Amsterdam direct uitverkocht was, wisten we: hier zit muziek in. Samen zijn we onmiddellijk een huisstijl en een goede website gaan uitdenken. We wilden er echt een cool label van maken”, zegt Violet.

Lees het complete verhaal vandaag in De Telegraaf.