Advocaat: rechtbank gaat kort door de bocht

De raadsman, die de straf van 28 jaar „fors” noemt, kan nog niet zeggen of hij in hoger beroep gaat. „Het is een lijvig vonnis. Dat ga ik eerst bestuderen en met mijn cliënt bespreken.” Van Linde had direct na het vonnis kort contact met S. Die was volgens de raadsman „erg teleurgesteld” over de hoogte van de straf.

