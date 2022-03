Verbazing in Opperdoes over opvang: geen Oekraïense vrouwen met kinderen, maar mannen uit Iran

Premium

’Babyschaarste vraagt om politieke aandacht’

In 2021 zijn er iets meer baby’s geboren dan in voorgaande jaren, maar de babyschaarste houdt aan. Jan Latten: „Door het gebrek aan opvolging zal het land sterker op immigratie zijn aangewezen om de maatschappij draaiende te houden. Vraag aan de politiek is: Willen we dat?”