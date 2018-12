Man omgekomen door ongeluk Bosch en Duin

Een voorbijganger alarmeerde rond half 8 de politie dat er op het terrein aan de Biltseweg een dode man lag. De politie startte een uitgebreid onderzoek om uit te zoeken wat er was gebeurd. Volgens een woordvoerster is vastgesteld dat er geen sprake is geweest van een misdrijf of een geval van zelfdoding.

De politie doet geen nadere mededelingen over de identiteit van het slachtoffer.