Hoogste aantal coronabesmettingen VS sinds begin augustus

In totaal zijn in de VS ruim 7,9 miljoen mensen positief getest, waarmee het land mondiaal koploper is. India volgt met ruim een half miljoen minder.

De VS meldden 985 nieuwe sterfgevallen door Covid-19, waarmee het totaal komt op bijna 217.000. Dat is het hoogste aantal ter wereld. Vooral staten in het midwesten, waaronder North en South Dakota en Missouri zagen de laatste dagen een sterke toename.