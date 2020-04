Nog altijd autodieven actief, maar wel minder

Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf heeft ontvangen van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

„Daarmee lijkt de trend zich voort te zetten dat er steeds minder voertuigen ontvreemd worden, al is het maar een eerste indicatie”, zegt manager Hendrik Steller van het LIV. „Duidelijk is in ieder geval dat in zowel januari, februari als maart het aantal diefstallen met vele tientallen per maand afnam.”

„Crisis of niet, de georganiseerde criminaliteit gaat gewoon door”, constateert Steller, „en je ziet dat specifieke modellen erg in trek blijven. Dan heb je het natuurlijk over de Volkswagen Golf en Polo die weer de gehate ranglijst aanvoeren, maar ook de Fiat 500, Renault Clio en Toyota C-HR die de top vijf completeren.”

Op bestelling stelen

Opvallend is ook de enorme stijging van diefstallen van de Toyota RAV4 die in vergelijking met vorig jaar aanzienlijk populairder is bij het dievengilde met een toename van 6 naar 34 stuks. Steller: „Het is een zaak van vraag en aanbod en we zien dat veel voertuigen op bestelling worden gestolen om te worden ontmanteld en versleuteld voor onderdelen. Dat kan een verklaring zijn.”

Verduistering

Een ontwikkeling die zich lijkt door te zetten is de toename van aangiften van verduisterde voertuigen. „Veel huur- en leaseauto’s worden niet teruggebracht en zijn veelal met valse identiteitspapieren bemachtigd”, weet Steller. „Dat maakt het lastig om de daders en auto’s op te sporen. Zeker omdat je er vaak laat achterkomt dat een voertuig gestolen is en dan al lang en breed verhandeld of ontmanteld is.”

Wel een fikse stijging in diefstallen is waar te nemen bij de zware bedrijfsvoertuigen die 100% toenam van 10 naar 20 stuks. Ook de lichte categorie had te maken met een stijging van 328 naar 460 (+40,2%). Ook caravans stegen met 50% van 14 naar 21 diefstallen. Bij de motorfietsen is het eerste kwartaal wel een afname te signaleren van 332 naar 298 (-10,2%).

Top 5 gestolen auto’s eerste kwartaal 2020 (tov 2019)

1. VW Golf...........139 (152)

2. VW Polo...........136 (162)

3. Fiat 500..............85 (52)

4. Renault Clio......55 (42)

5. Toyota C-HR.....40 (22)