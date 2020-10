’Dringend advies voor mondkapjes op middelbare scholen’

Dat meldt de NOS. Het is een van de manieren waarop verspreiding van het coronavirus moet worden voorkomen. Gisteren pleitte premier Rutte er in de Tweede Kamer nog voor om de richtlijnen voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes niet op scholen in te voeren. Hij zei toen ook dat minister Slob permanent met de onderwijssector praat en dat er „altijd nieuwe inzichten kunnen ontstaan.”