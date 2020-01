Noorse kabinetscrisis door IS-vrouw

Minister van Justitie en partijleider Siv Jensen maakte het vertrek uit de coalitieregering maandag tijdens een persconferentie bekend: „Ik heb ons de regering ingeloodst en nu haal ik de partij er weer uit. We zien simpelweg te weinig implementatie van onze politieke standpunten om verdere nederlagen te rechtvaardigen.” Jensen zegt dat haar partij „veel teveel compromissen” moest sluiten.

Het terughalen van de IS-vrouw was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. De Vooruitgangspartij had geen bezwaren tegen het repatriëren van de kinderen. Die hebben dringend medische zorg nodig. Hun moeder was de steen des aanstoots. Het besluit van de Vooruitgangspartij om uit de regering te stappen viel eerder op maandag, tijdens een buitengewone vergadering van lokale partijvoorzitters.

Minderheidsregering

Solberg blijft overigens gewoon minister-president, maar dan aan het hoofd van een minderheidsregering. Dat is geen bijzonderheid, want veel Noorse kabinetten regeerden zonder meerderheid in het kabinet. De regering die Solberg tussen 2013 en begin vorig jaar leidde bijvoorbeeld. De Noorse premier moet nu wel op zoek naar zes nieuwe bewindslieden, door het vertrek van de ministers van de Vooruitgangspartij.

Het is bij wet geregeld dat Noorse kabinetten een vaste termijn hebben, waardoor tussentijdse verkiezingen niet mogelijk zijn. De volgende stembusgang is september volgend jaar.