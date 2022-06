Asielzoeker uit ander EU-land kan aan grens worden teruggestuurd

Controles binnen het Schengengebied van 26 Europese landen, waar mensen vrij kunnen reizen, zijn alleen in uitzonderlijke situaties en in overleg met de Europese Commissie tijdelijk toegestaan. Dit kan bijvoorbeeld bij een acute terreurdreiging. Die procedure wordt nu geactualiseerd. De zogeheten secundaire migratie, van asielzoekers die naar een andere lidstaat trekken terwijl ze in het land van aankomst hun asielaanvraag moeten indienen en afwachten, wordt een mogelijke reden om tijdelijk grenscontroles in te voeren. Dit moet nog steeds in overleg met Brussel. In Nederland zouden hiervoor mobiele teams in de grenszones kunnen worden ingezet. Maar iemand in bijvoorbeeld Amsterdam hierop controleren mag nog steeds niet, aldus Van der Burg.

Volgens Van der Burg zijn er circa 3600 mensen in Nederlandse asielzoekerscentra terechtgekomen die in een ander land een asielprocedure hadden moeten afwachten, zei hij woensdag nog in de Tweede Kamer.