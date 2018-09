350 miljoen pagina's bewijs maar geen dader

„Onmogelijk”, zo schat een onderzoeker het werk in om alle documenten te bestuderen en in samenhang met elkaar te plaatsen. Het materiaal, goed voor het vullen van 175.000 boeken met de dikte van de Bijbel, is bij diverse bedrijven in beslag genomen. Vier jaar na dato bevindt het onderzoek naar de oorzaak en verantwoordelijken zich nog in het beginstadium, aldus de krant Kölner Stadt-Anzeiger van maandag. Het is volgens het dagblad dan ook volstrekt onduidelijk of de aanklagers ooit tot een strafzaak komen en wanneer dat eventueel mogelijk zal zijn.

Begin maart 2009 stortte het historische stadsarchief in de Duitse stad plotseling in elkaar, aanpalende panden werden deels meegetrokken. Werkzaamheden aan de Keulse Noord-Zuidlijn zouden de ramp hebben veroorzaakt.