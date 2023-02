Code geel in noordoosten van het land vanwege gladheid

Het verkeer kan hiervan hinder ondervinden. Het KNMI heeft voor die provincies code geel afgekondigd. Halverwege zondagochtend verdwijnt de gladheid weer, zo voorspelt het weerinstituut.

De dag begint koud met temperaturen tussen de 1 en en -4 graden. Later op de dag stijgt het kwik naar een graad of 6, maar een stevige noordoostenwind maakt het voor het gevoel, volgens Weeronline, best guur. Overdag ligt de gevoelstemperatuur rond of net onder het vriespunt. In de loop van de middag komen slechts enkele vriendelijke stapelwolken voor, maar over het algemeen is het zonovergoten.