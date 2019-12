Ziekenhuizen doen energiedrankjes in de ban

Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - Een groot deel van alle ziekenhuizen is gestopt met de verkoop van energiedrankjes, meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maandag. Uit een rondvraag van de NVZ blijkt dat het aantal ziekenhuizen dat energiedrankjes verkoopt in de afgelopen jaren aanzienlijk is gedaald.