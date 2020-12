Gokautomaat gedumpt op heide Ede

Boswachter Victor Nuijten deelt een foto van de gokautomaat. Helaas voor geïnteresseerden is duidelijk te zien dat het ding stuk is. Volgens Omroep Gelderland is het type gokkast meer dan 5000 keer verkocht in Nederland en nog steeds heel gewild.

Vermoedelijk is deze Simply Wild gestolen uit een kroeg en gedumpt nadat de inhoud eruit is gehaald.