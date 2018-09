Rekenkamer Noord: veel woorden, weinig daden

Het Noorden wil zich nadrukkelijk profileren als dé energieregio van Nederland en investeerde de afgelopen jaren vele tientallen miljoenen euro's, maar het blijft vooral bij woorden, adviezen en plannen maken. Slechts een derde van alle doelstellingen is daadwerkelijk gehaald.

Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer maandag in het onderzoek 'Energie in beweging: van zaaien naar oogsten'. De drie provincies (en de kop van Noord-Holland) vormen vanaf 2003 Energy Valley, dat zich richt op het overschakelen van fossiele naar duurzame energiebronnen. Maar er zijn te weinig projecten van de grond gekomen en nieuwe banen zijn vooral te vinden in advisering en planontwikkeling, zo blijkt uit het onderzoek.

Zo hebben de provincies veel tijd en geld gestoken in „het op de kaart zetten” van Energy Valley, maar is er van „de beoogde versnelling van duurzame energieproductie” aanzienlijk minder terechtgekomen, aldus de rekenkamer.

De rekenkamer maakt zich ook zorgen over de aanleg van windparken. In de provincies moeten tientallen windturbines komen. Dat is een forse opgave, aldus het onderzoek, vooral ook vanwege de weerstand onder de bevolking. Die is bang dat ze straks wordt omringd door tientallen windmolens van meer dan 100 meter hoog. Volgens de onderzoekers doen de noordelijke provincies er goed aan omwonenden mee te laten profiteren van de opbrengst van de windparken „zodat ze niet alleen met de lasten worden opgezadeld”.