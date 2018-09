Diefstalbeveiliging

Suzuki importeur Nimag is distributeur van het Zero Tolerance Outboard Alarm dat een oorverdovende sirene laat afgaan als de motor slachtoffer van diefstal dreigt te worden. Optioneel zendt het systeem een sms naar de eigenaar en eventueel de havenmeester. Het alarm is zuinig met energie en werkt op een 9 volt batterij. Het systeem wordt geactiveerd en uitgezet met een digitale sleutel met een unieke code. Prijs: €299 excl. SMS module en € 449 incl. SMS optie.

Alarm

Ook Mercury heeft een alarm, dat op de modellen van 40, 50, 60 en 150 pk verkrijgbaar is. Het systeem werkt met twee sleutels en een basisstation dat op de motor gemonteerd kan worden. Wanneer een van de sleutels in het basisstation wordt gestoken, zal de motor (of zullen de motoren) normaal werken. Zonder de juiste sleutel zal de motor slechts over een beperkt bruikbaar vermogen beschikken. Het gaat dus niet om een volledige startonderbreking, zodat in een noodgeval de boot nog steeds kan bewegen, zij het bijzonder langzaam. Een groen of rood licht geeft de status van het systeem aan. Het nieuwe anti diefstalsysteem heeft net als veel autosystemen ook een rood knipperlicht dat aangeeft dat het systeem op de boot is geïnstalleerd.