Iconisch schip uit Hong Kong zinkt in Zuid-Chinese Zee

De eigenaren van het schip stellen in een persbericht dat het schip ‘onder stormachtige omstandigheden’ is gekapseisd en gezonken in de buurt van de Paraceleilanden in de Zuid-Chinese Zee. Bij het incident is niemand gewond geraakt. Het bedrijf zegt ‘verdere details’ te krijgen van het transportbedrijf over wat er gebeurd is.

Het schip zou niet meer te bergen zijn, aangezien de zee in het gebied duizend meter diep is.

De toeristische trekpleister sloot vorige week na 46 jaar de deuren. Het restaurant was een begrip in de stad, met bekende bezoekers als Tom Cruise en de Britse koningin Elizabeth die eens kwamen dineren. Bovendien figureerde ‘Jumbo’ in films, zoals die van Jackie Chan. Het schip werd bezocht door meer dan 30 miljoen bezoekers, stelt zakenblad Forbes.

Grote verliezen

Toch zou het niet goed gaan met het restaurant en zou het zelfs al sinds 2014 grote verliezen lijden. In 2020 sloot het restaurant definitief toen vanwege corona niemand meer kon komen eten.

En daarom was het tijd voor inwoners uit Hong Kong om het schip vaarwel te zeggen, want het kostte de eigenaren enorm veel geld, terwijl het ze niets opbracht. Toch is niet iedereen overtuigd van de onschuld van het sleepbedrijf en de eigenaren van het restaurant. Zo speculeren sommigen dat de actie met opzet was om een prijzige sloopoperatie te vermijden.