Nederlanders bezorgd: wordt dienstplicht weer ingevoerd?

Ook via Google wordt sinds een week opvallend vaak gezocht op de term ‘dienstplicht’, blijkt uit gegevens van de zoekmachine. „De afgelopen dagen hebben wij tientallen vragen gekregen over de dienstplicht”, laat een woordvoerder van Defensie weten. „Normaal gesproken gebeurt dat slechts één keer per week.”

Volgens de woordvoerder willen ‘mensen weten wat het conflict in Oekraïne voor hen betekent’. „Wordt de dienstplicht weer geactiveerd?” Het ministerie in Den Haag kan bezorgde bellers direct geruststellen. „Ze krijgen van ons te horen dat dit helemaal niet aan de orde is. Nederland heeft een beroepsleger dat in staat is om in NAVO-verband grondgebied te verdedigen. Mocht het zo zijn dat we weer in een situatie als die van de Koude Oorlog terechtkomen, dan ben je vele jaren kwijt aan voorbereidingen om de dienstplicht weer in te voeren.”

Dienstplichtwet

Volgens Defensie kost het tijd om materieel, gebouwen en instructeurs klaar te maken voor vele tienduizenden – en misschien wel honderdduizenden – dienstplichtigen. „De hele defensieorganisatie zou dan op de schop moeten”, aldus de woordvoerder. „Dat willen we helemaal niet. Kijk, we weten niet hoe de situatie over tien of twintig jaar is. Daarom bestaat de dienstplichtwet inderdaad nog, puur voor de zekerheid. Maar op dit moment is er geen reden om de opkomstplicht in te voeren.”

Sinds 1 mei 1997 is de opkomstplicht opgeschort. Wie 17 jaar wordt, ontvangt nog wel een brief over de inschrijving voor de dienstplicht. Die plicht geldt sinds 2020 ook voor vrouwen. Daarom krijgen ook meisjes op hun 17e een brief dat ze kunnen worden opgeroepen voor het leger.