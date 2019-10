Zes jaar cel geëist tegen aanslagdreiger Wilders

De cartoonwedstrijd werd later om veiligheidsredenen afgeblazen. „Een grove aantasting van de Nederlandse democratie”, aldus de officier van justitie.

I. werd vorig jaar augustus aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor plaatste hij op Facebook een filmpje waarin hij een aanslag zou hebben aangekondigd op de PVV-leider of de Tweede Kamer. Dat filmpje is door ruim 153.000 mensen gezien en 14.000 keer gedeeld.

De Pakistaan heeft altijd ontkend dat hij uit terroristisch oogpunt handelde. Hij noemt zichzelf „vredelievend” en zegt dat hij alleen wilde demonstreren tegen de cartoonwedstrijd omdat hij boos was dat Wilders de profeet beledigde. De officier van justitie gelooft daar echter niets van. „De missie van I. ging veel verder dan het stoppen van de wedstrijd. Hij kwam naar Nederland om Wilders te vermoorden.”

Volgens de officier heeft de Pakistaan geen openheid van zaken gegeven. „Hij heeft niet willen vertellen wie hij in Den Haag heeft ontmoet en met wie hij naar Amsterdam is gereisd.” Ook een verdwenen zware rugtas is nooit teruggevonden. I. had in chatberichten over die tas gezegd „ik kan niet met die spullen rondlopen, zonder die spullen zal mijn missie niet compleet zijn.”