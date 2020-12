Twijfels over gezichtsbescherming: ’Meer symboolpolitiek dan dat het werkt’

Dilek Bozkurt winkelt met haar man Zahir. Ⓒ Frans Paalman

Zwolle - Op 1 december gaat de mondkapjesplicht in. Je mag je dus vanaf dinsdag niet meer zonder kapje in openbare binnenruimtes begeven. Hoewel een groot deel van het land zich al aan het eerdere mondkapjesadvies houdt, zijn er ook mensen die twijfels hebben over de werking van de gezichtsbescherming.