’Opvang Oekraïners thuis is hartverwarmend, maar geen oplossing voor lange termijn’

De staatssecretaris zegt dat er grenzen aan zitten wat je van mensen kunt verwacht. Al noemt hij initiatieven om Oekraïners thuis op te vangen ook ’waardevol’. Het is volgens Van der Burg nu aan gemeenten en veiligheidsregio’s om opvangplaatsen te regelen. Daarbij kan niet worden geleund op het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), benadrukt hij. „Het COA kan helpen met expertise, maar niet met werk, omdat het COA dat niet trekt.”

Volgens de staatssecretaris kan het zijn dat niet iedere gemeente dezelfde opvang voor z’n rekening kan nemen, daarom is het verzoek van 2000 plaatsen gericht aan de 25 veiligheidsregio’s. „Iedere regio kan die 1000 plus 1000 pakken.” Een maximum heeft de liberaal na die opgave niet in zijn hoofd. „We kunnen niet zeggen: ga maar terug. Dus we zullen aan de bak moeten. Ik heb geen eindgetal.”

Op langere termijn wil de VVD-bewindsman opvang beter verdelen over het land. Zo wil hij aanmeldcentra in ’noord, zuid, west, oost’, terwijl er nu alleen nog maar een in Ter Apel is. „Zodat je de druk kunt spreiden over Nederland.”

Indrukwekkend

De Tweede Kamer is eensgezind over dat alles in het werk moet worden gesteld om Oekraïners op de vlucht opvang te bieden, al verschillen partijen nog wel van mening over de manier waarop. „Maar de snelheid waarmee opvang wordt geregeld is indrukwekkend”, zegt SP-Kamerlid Van Dijk.

Kamerleden van links tot rechts vragen staatssecretaris Van der Burg (Asiel) om goed voorbereid te zijn op de komst van veel vluchtelingen, niet alleen op korte termijn. D66-Kamerlid Podt prijst dat er nu in crisisstand zo’n 50.000 opvangplaatsen worden geregeld. „Maar ze kunnen ook langere tijd blijven en daarop moeten we ons voorbereiden, bijvoorbeeld door ze de taal te leren en te laten inburgeren.”

PvdA-Kamerlid Piri roept het kabinet op om eerlijk te zijn over de gevolgen, omdat het zal gaan om een enorme opgave. „We moeten eerlijk zijn over de gevolgen en daar moeten we klaar voor zijn. Op iedere school in Nederland zullen Oekraïners komen.” CDA’er Kuik waarschuwt dat er moet worden voorkomen dat Oekraïense vluchtelingen in Nederland ten prooi vallen aan uitbuiting.

Ook aan huisvesting op langere termijn moet worden gedacht, vindt VVD-Kamerlid Brekelmans. De liberaal vraagt of er al een structurele oplossing is, omdat de 50.000 opvangplaatsen nu vooral gericht zijn op noodopvang, bijvoorbeeld in hotels of lege gebouwen waar noodbedden worden neergezet. Hij denkt dat flexibele woonvormen mogelijk uitkomst bieden.

Realistisch

Toch wordt vanuit de Kamer ook gewezen op hoeveel vluchtelingen Nederland kan dragen. „Nederland zal zijn verantwoordelijkheid realistisch en beheersbaar moeten nemen”, vindt JA21-leider Eerdmans. „Wat als gemeenten hun taks bereiken? Waar ligt die grens?” Eerdmans wil dan ook dat er ook meer wordt gedaan om opvang in buurlanden van Oekraïne te faciliteren.

Verschillende partijen grijpen het moment ook aan om tekorten in het asielstelsel aan te stippen. Zo kraakt D66’er Podt de manier waarop aan beloofde ’flexibele opvangschil’ is gewerkt, waarmee een hogere instroom zou moeten worden opgevangen. Die is er volgens haar namelijk onvoldoende gekomen. Dat erkende toenmalig staatssecretaris Broekers in december ook al.

Sommige partijen vinden dit ook het uitgelezen moment om migranten met kansloze asielaanvragen uit te zetten. „Ik hoop dat deze staatssecretaris gelukszoekers gaat weren de komende vier jaar”, zegt PVV-Kamerlid Markuszower. VVD’er Brekelmans pleit voor een ’terugkeeroffensief’, al kon zijn pleidooi vooral rekenen op hoon. Onder meer omdat zijn partij al ruim tien jaar de bewindspersoon levert die dat kan bereiken.

Denk-Kamerlid Kuzu prijst vooral de eensgezindheid van partijen om Oekraïners op te vangen. „Het verdient een dikke pluim. Zelfs de PVV stemde voor een motie van Denk om Oekraïense staatsburgers langer te laten blijven. Dat geeft hoop.”