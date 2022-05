Gesprekken over Voorjaarsnota leveren weinig op: ’Ze hingen een beetje achterover’

Rutte en Kaag stiefelden woensdag kriskras door de Tweede Kamer. Om te praten over de coalitieplannen voor de Voorjaarsnota, waarin de begroting voor miljarden euro’s vertimmerd moet worden, was het idee. „We willen echt de oppositiefracties de kans geven er ook van alles van te vinden”, zei de premier eind april na een paar coalitieoverleggen over de begroting.

Het kabinet heeft de oppositie dan ook nodig om tot een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. De Senaat, die in de eigen omschrijving het beleid vooral controleert ’op hoofdlijnen’ en ’onderlinge samenhang’, legde onlangs een flink wensenpakket neer bij het kabinet. Ondanks de felle tegenstand wil Kaag bij haar rondgang niet van een ’bedeltoer’ om steun spreken, ze heeft het liever over een ’grande tournée’ of een ’bedevaart’.

Duur wensenlijstje

Maar op de fracties die woensdag als potentieel Lourdes werden aangedaan, maakte het bezoek weinig indruk. PvdA en GL legden vooraf, bovenop de al bestaande miljardengaten, nog een duur wensenlijstje neer in de vorm van een hoger minimumloon en een ingreep op huurprijzen van woningen. De rekening mag wat het linkse blok betreft naar vermogenden en bedrijven.

Maar de partijen vonden weinig vruchtbare grond bij het kabinet en deden na afloop hun beklag. „Ze hebben wat opgehaald en gezegd: ’u hoort van ons’. Dat was het gesprek”, foeterde GL-leider Klaver na afloop. De kersverse PvdA-leider Kuiken was niet onder de indruk van de houding van Kaag: „Ze hing letterlijk een beetje achterover om te horen wat wij wilden. Dat vind ik toch een beetje de omgekeerde volgorde.”

Dat Rutte na afloop juist had gezegd dat het een goed gesprek was, schoot bij Klaver in het verkeerde keelgat: „Als de minister-president hier van het dak valt, staat hij nog op en denkt hij: dat was een goede val. Die man is altijd optimistisch. Dat doet hij al tien jaar. Het wordt tijd dat mensen eens zien: dat is zijn modus operandi, trap er niet in.”

Constructief

Een warmer ontvangst was er bij FvD, waar partijleider Baudet de kabinetsdelegatie ontving met Chopin. Eerder op de ochtend waren Rutte en Kaag al bij JA21 – de andere partij die de coalitie aan de meerderheid kan helpen in de Eerste Kamer – op de koffie geweest. Senaatsleider Nanninga sprak na afloop van een ’ophaalrondje’. Volgens Tweede Kamer-fractieleider Eerdmans leek het gesprek ’meer een algemene verkenning te zijn van ieders wensen’.

Toch leek Eerdmans wel de deur open te houden voor een deal: „Er is heel veel te bereiken voor ons, omdat het over links kan óf over rechts.” Of JA21 zich constructief gaat opstellen, is in de partij zelf ook nog een beetje de vraag. In de eigen gelederen wordt erop gewezen dat de achterban op twee gedachten hinkt. De ene helft ziet graag een constructieve houding, waarmee de partij een redelijk rechts alternatief voor de VVD kan worden. De andere helft verwacht juist harde oppositie. „We gaan onze huid heel duur verkopen”, voegde Nanninga dan ook gauw toe.

Wanneer en of het kabinet een deal hoopt te sluiten met een of meerdere oppositiepartijen, blijft onduidelijk. Waar door het kabinet eerst naar de Voorjaarsnota werd gewezen als hét moment om alle financiële knopen te ontwarren, worden de verwachtingen in de coalitie inmiddels al getemperd. Ook premier Rutte lijkt ineens geen haast meer te hebben. Het is volgens hem ’niet het stadium’ voor het maken van deals: „De vraag is of je er echt uit moet komen. Het is geen begroting voor 2023.”