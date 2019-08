Bouwinspectie Haga Lyceum uitgevoerd met hulp politie

Haga en de overheid hebben al lange tijd bonje over tal van zaken en ook over de bouwinspectie botsen de partijen. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het pand van het Haga Lyceum in Amsterdam is vrijdagmiddag alsnog bouwkundig onderzocht door inspecteurs. Die wilden de inspectie al eerder uitvoeren, maar het schoolbestuur liet dat niet toe. De inspecteurs werden vrijdag wel begeleid door de politie. Volgens een woordvoerder van de onderwijswethouder is de inspectie goed verlopen en wordt er een rapport over opgesteld.