Ondernemer Mike ontwerpt wasstraat voor winkelkarretje: ’Doekje niet genoeg’

„Ik zat op de bank. Op het nieuws las ik dat supermarkten ’de grootste bron van infecties’ waren. Ook hier in Deurne werken ze bij supermarkten met doekjes. Alleen het handvat wordt gereinigd.” Maar, zegt Panhuijzen, mensen raken ook de zijkanten aan. „Ik dacht: dit moet anders. We hebben een stellage bedacht waar winkelkarretjes worden beneveld. Een waterstraal zou zo’n karretje te nat maken. En nevel komt overal bij, ook de achterkant van stangen.”

„Ik wil gewoon dat zo weinig mogelijk mensen ziek worden”, besluit de ondernemer.

Maar is zijn nieuwe uitvinding wel nodig? Volgens het RIVM is de kans klein dat mensen ziek worden van het aanraken van oppervlakten of spullen. In supermarkten ’staan vaak spraytjes en doeken om schoon te maken’, zei een RIVM-woordvoerder laatst tegen RTL Nieuws. „Maar ja, dan blijft de vraag: hoe maak je het goed schoon?”

Die vraag kan Panhuijzen wel beantwoorden. „Je kunt de kans op besmetting wel ’klein’ noemen, maar het virus is al gevonden in rioolwater. En we lopen massaal onze handen te wassen. Dat is niet voor niets. Bovendien neem je dat winkelkarretje snel over van een ander. Enkele minuten voordat jij ’m pakt, had iemand anders hem nog in de hand.”

Vogelgriep en MKZ-crisis

En dus bedacht de ondernemer een soort wasstraat, waarbij het schoonmaakmiddel Menno florades wordt gebruikt, een ’krachtig desinfectiemiddel met een zeer effectieve werking tegen bacteriën, schimmels, virussen en viroïden’, valt te lezen op internet. Volgens Panhuijzen is de keuze voor dat middel gemaakt in samenspraak met het RIVM.

Jaren geleden was Panhuizen nog actief bij de MKZ-crisis en de vogelgriep. „We hebben onder meer loopmatten op Schiphol ontsmet. Dus we weten hoe het werkt.” Dat zijn nieuwe corona-wasstraat ooit in gebruik wordt genomen, is nog lang niet zeker. Panhuijzen heeft vandaag ’enkele filmpjes doorgestuurd’ aan drie grote supermarkten. Er staan nog geen concrete afspraken op de planning.