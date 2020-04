17-jarige steekt vijftiger neer na afspraak Marktplaats

De aangehouden verdachte had woensdagavond een afspraak met de dochter van het slachtoffer. Hij kwam bij haar thuis aan de Kopenhagenstraat, omdat hij via een advertentie op Marktplaats had gereageerd. „Wat die middag ‘even’ een telefoonverkoop door een 18-jarige Rotterdamse moest zijn, veranderde in een steekincident waarbij haar 50-jarige vader gewond raakte. Gelukkig kon hij na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis”, meldt de politie.

Het liep uit de hand toen de jongen zich ’schimmig’ gedroeg tijdens de betaling. De vader van de jonge vrouw besloot zich ermee te bemoeien, maar toen ging de jongen ervandoor. „De man ging de koper achterna en werd neergestoken.”

Alsnog opgepakt

De verdachte is vervolgens zonder buit op de fiets gevlucht. De politie wist de 17-jarige Rotterdamer de volgende dag aan te houden. Hij wordt volgende week voorgeleid aan de rechter-commissaris.