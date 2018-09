51 gemeenten te weinig toezicht kinderopvang

De 51 gemeenten staan op een zogeheten B-lijst, wat inhoudt dat zij tekortkomingen hebben maar wel bezig zijn met verbeteringen.

„Waar het precies aan schort, verschilt per gemeente. Maar dan hebben ze bijvoorbeeld nog niet alle opvanglocaties bezocht of hebben ze geen handhavingsplan om op te treden als er iets mis is bij een kinderopvang. Ze kunnen ook op de lijst komen als er geen vast aanspreekpunt is binnen de gemeente of als de GGD onvoldoende capaciteit heeft”, meldt een woordvoerder van de inspectie aan het ANP.