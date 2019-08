Onderzoek naar professor die Baldwin quoot met ’nigger’

Professor Laurie Sheck wilde het werk van James Baldwin (foto) bespreken en dat is in politiek-correct Amerika reden om verguisd te worden. Ⓒ Foto Getty Images

NEW YORK - Een Amerikaanse professor moet vrezen voor sancties nadat ze tijdens een college sprak over „het N-woord”, waarbij ze James Baldwin quootte. Baldwin was een zwarte Amerikaanse schrijver die als activist opkwam voor afro-Amerikanen.