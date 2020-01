Sleutelfiguur verspreiding kinderporno op internet de cel in

De straf is lager uitgevallen dan de vier jaar die het Openbaar Ministerie tegen verdachte Kevin K. had geëist. De aanklaagster sprak over „keiharde kinderporno” die hij verspreidde. Hij was in het bezit van zeker 11.000 afbeeldingen en filmpjes met kinderen van vier tot vijftien jaar. In de helft van het materiaal werden kinderen ook gepenetreerd. Daarnaast stond op ruim vijftig video’s met dierenporno, met jonge meisjes.

De rechtbank in Dordrecht acht net als het OM eveneens bewezen dat K. lid was van een criminele organisatie. De bende beheerde chatboxen en netwerken voor kinderporno op het zogeheten dark web, een verborgen deel van het internet waar criminelen gebruik van maken. K. was actief als moderator vanaf 2016 tot zijn aanhouding in januari vorig jaar. Hij gaf toe dat hij dat deed, maar sprak tegen dat het een organisatie was. Ook zag hij in dat hij door zijn activiteiten het maken van kinderporno door anderen in stand hield.

De rechtbank is het met deskundigen eens dat de Gorinchemmer verminderd toerekeningsvatbaar is vanwege een gebrekkige ontwikkeling en een geestelijke stoornis. Onder meer door zijn autisme zit hij in een sociaal isolement.