Chauffeur krijgt boete na 27 uur rijden

Agenten betrapten de 47-jarige zaterdagmorgen tijdens een reguliere controle langs de A28 bij Nijkerk. De trucker was zijn rit ruim een dag eerder begonnen in Zuid-Frankrijk en via Italië en Duitsland naar Nederland gereden.

In de Rijtijdenwet staat dat vrachtwagenchauffeurs maximaal 9 of 10 uur per dag mogen rijden, waarvan 4,5 uur aaneengesloten. Een tachograaf, een speciaal apparaatje met een persoonlijk kaartje in de vrachtwagen, houdt bij of dat limiet niet wordt overschreden. Om de regels te omzeilen had de chauffeur ook nog een kaart van een collega-trucker gebruikt. Ook daarvoor is hij beboet.

Naast de boete kreeg de man een rijverbod van 9 uur. Die zou hij slapend in zijn wagen gaan doorbrengen, aldus een politiewoordvoerder.