Brandweerwagens uit IJsselmuiden aangekomen in Oekraïne: ’Schrokken van luchtalarm’

„Bij elke tankbeurt wisselden de duo-bemanningen van plek, en kropen de bijrijders achter het stuur. Bij de grens Hongarije-Oekraïne hadden we vier uur oponthoud met alle formaliteiten en paperasse . Maar dinsdagavond, rond middernacht, konden we dan eindelijk alles afleveren in Uzghorod. Van daaruit gaat het materieel op transport naar Kiev. Dat doen zij zelf.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Ⓒ eigen foto

Na de overdracht, die gepaard ging met een kleine ceremonie van dankbaarheid, kregen de Nederlandse brandweermannen nog even de schrik van hun leven. „Gaven we instructies, ging het luchtalarm af. Dan besef je wat oorlog is. Vanochtend bleek dat er een stuk verderop inslagen waren.” Goed voorbeeld krijgt navolging: „Ook Italië stuurt nu brandweerwagens.”

Ⓒ eigen foto

Ⓒ eigen foto