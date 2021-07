Twee partijen cocaïne gevonden in Rotterdamse haven, straatwaarde 115 miljoen euro

Een partij van 1408 kilo drugs zat verstopt in een container met ananassen die afkomstig was uit Costa Rica. Het fruit had als bestemming een bedrijf in Duitsland. Vermoedelijk heeft dit bedrijf niets met de smokkel te maken, stelt het OM.

In een container geladen met bananen vond de douane 135 kilo cocaïne. De container was afkomstig uit Ecuador en had als bestemming een bedrijf in Barendrecht. Ook dit bedrijf heeft volgens het OM vermoedelijk niets met de smokkel te maken.