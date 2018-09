'Nullijn onderwijs volstrekt onacceptabel'

„Een kabinet dat roept dat de lat omhoog moet in het onderwijs, moet niet korten op de mensen die daarvoor moeten zorgen”, aldus vicevoorzitter Ben Hoogenboom.

„Wie goed nadenkt over de toekomst van Nederland, zal concluderen dat het verstandiger is om te investeren in onderwijs. Maar zoals het er nu uitziet, wordt de rekening voor een crisis die doorwoekert in de bankwereld, nog altijd betaald vanuit het lokaal waar onze kinderen les krijgen. Daar kun je toch niet mee blijven doorgaan?“

Het basisonderwijs hanteert al sinds 2009 een nullijn. Hoogenboom: „Het komt dus neer op meer doen voor veel minder, want leraren moeten meer lessen geven met grotere klassen en ze gaan er intussen in koopkracht op achteruit. Doordat veel scholen geen fatsoenlijke contracten meer durven aan te bieden, vinden startende docenten geen werk of zoeken ze na een trits aan flexcontracten werk in een andere sector.” Uit angst daarvoor laten studiekiezers de lerarenopleiding steeds vaker links liggen, vreest de AOb.