Beruchte Russische ’schedelzwaaier’ omgekomen bij controlepost Oekraïne

Dat meldt zijn familie woensdag tegenover BBC. Mangushev werd in de nacht van vrijdag op zaterdag van dichtbij neergeschoten en zwaargewond afgevoerd naar een medisch centrum in de oostelijke stad Kadijivka.

Mangushev stond bekend als een extreme nationalist die onder andere samenwerkte met de oprichter van de beruchte Wagner Groep: Yevgeny Prigozhin. Hij was daarnaast een hoge baas bij de trollenfabriek in Sint-Petersburg, die via internet het Westen bestookt met valse informatie.

Mangushev ging vorig jaar viraal op sociale media nadat hij in een nachtclub in Moskou een tirade hield met een schedel in zijn hand. Hij beweerde toen dat deze afkomstig was van een gesneuvelde Oekraïense soldaat. „We zullen jullie huizen in de as leggen, jullie familie vermoorden en jullie kinderen ontvoeren en hen als echte Russen opvoeden”, luidde zijn sinistere boodschap aan Oekraïne. Hij claimde ook de letter Z, het Russische symbool voor de oorlog in Oekraïne, te hebben verzonnen.

Tekst gaat verder onder de video

Volgens Russische rapporten werd hij van dichtbij neergeschoten met een kogel van 9 millimeter. De Russische autoriteiten onderzoeken de moord en hebben tot nu toe niets gezegd over de vermeende dader of andere omstandigheden. Volgens BBC heeft de vrouw van Mangushev de moord omschreven als een executie.