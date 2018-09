‘Mijn vader sloot me op omdat ik op vrouwen val’

Acht jaar geleden kwam Daraaoui naar Nederland, nadat ze zes maanden in Marokko was opgesloten door haar vader omdat ze op vrouwen valt. Haar vader kon haar homoseksualiteit niet accepteren. Het was uiteindelijk Ikram’s moeder die haar hielp ontsnappen.

“Ik was dertien toen ik bij mijn ouders aan tafel zat en zei: ‘Ik ben verliefd op een meisje.’ Ik vroeg me helemaal niet af of dat iets ergs was, ik was gewoon benieuwd of ze het meisje leuk zouden vinden.

In de meeste families in Marokko is het een taboe om over seksualiteit te praten, of je nu op mannen of vrouwen valt. Je praat gewoon niet over relaties buiten het huwelijk. Maar in mijn familie was dat anders, ons gezin was erg open en modern.

Dus toen ik over mijn gevoelens voor dat meisje vertelde, zag ik daar geen kwaad in. Mijn moeder nam me wel even apart en zei dat ik het maar niet tegen mensen moest zeggen. De omgeving zou het niet accepteren.

Opgesloten

Op een dag, ik was net klaar met mijn studie, werd er aangebeld. Het was mijn vader. Ik schrok me rot, want hij zag er niet vriendelijk uit. ‘Ik heb je gewaarschuwd, je hebt niet geluisterd en nu moet je de gevolgen ondergaan,’ zei hij. Hij dwong me mee terug te gaan naar Marokko. Ik was in shock en durfde niet te protesteren. De hele rit naar huis heb ik voor me uit gestaard. Ik durfde niets te doen, niet te ontsnappen. Ik onderging mijn lot.

In Marokko heeft hij me zes maanden in een kamer opgesloten. Na zes maanden ging ineens de deur van mijn kamer open… daar stond mijn moeder! Al die maanden dat ik zat opgesloten, had ze samen met mijn oma een plan bedacht om mij te laten ontsnappen. Ze heeft het tot in de puntjes geregeld dat ik naar Nederland kon gaan. Ik was 22 toen ik in Nederland aankwam.

De afgelopen jaren heb ik een heel normaal leven gehad. Mijn zus hielp mij om de taal te leren, ik had een huisje, een studie, een bijbaan. Zelf heb ik geleerd om open te zijn over mijn verhaal.

