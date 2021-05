Burgemeester Chicago weigert interview met blanke journalisten

Lightfoot staat bekend om haar antiracisme agenda en steun voor Black Lives Matter. Ze vindt het „een schande dat in een stad waarvan de helft van de inwoners zwart, latino, Aziatisch of indiaan is, het perskorps overweldigend wit is”, aldus de 58-jarige Democraat. „Onze media zouden die multiculturaliteit moeten weerspiegelen.”

De burgemeester draagt nieuwsbedrijven op om actief mensen van kleur aan te nemen, hen een kans te geven als journalist, en te onderzoeken of er ondergrondse vooroordelen aanwezig zijn.

Ben Shapiro, orthodox-joods en een conservatief politiek commentator van The Daily Wire, noemt de actie in zijn podcast ’puur racisme’. Ook latino-verslaggever Gregory Pratt van de Chicago Tribune is kritisch. Hij deelde mee dat de krant vanwege de kwestie een streep heeft gezet door een interview dat op de planning stond. „Het is niet aan politici om te bepalen wie over hen schrijven.”

Zwarte journalisten

Zelfs de National Association of Black Journalists steunt het besluit niet. Het is een gedurfde actie die terecht een belangrijk thema aankaart, stelt de organisatie. „Maar het uitsluiten van journalisten keuren we nooit goed, ook al is het maar voor één dag en om een punt te maken”, aldus de belangenbehartiger voor journalisten van kleur. Toch zijn er ook enkele zwarte en ook blanke journalisten die van een terechte actie spreken.

Sommige journalisten wijzen erop dat de burgemeester interviewverzoeken over misstanden rond minderheden steevast weigert. Ook zou de burgermoeder klagen over verzoeken voor openbare informatie, zoals geregeld in de wet.

Racisme

Het merendeel van de politici, commentatoren en opiniemakers lijkt echter overwegend kritisch, cynisch en geschokt. Onder meer veel Republikeinse commentatoren, zwart of latino, kunnen zich niet vinden in de actie van de burgemeester.

Een bekende ondernemer zegt: „Hier is een woord voor: racisme.” Ook een lokale journalist spreekt van racisme. Volgens een ander ’draait Martin Luther King zich om in zijn graf’.

De hoofdredacteur van The Triibe, dat zich expliciet richt op de zwarte gemeenschap in de derde stad van Amerika, reageert positief op het besluit. „Dit is een dagelijks terugkerende strijd voor zwarte journalisten in Chicago. Laten we het daar over hebben, in plaats van over de mensen die klagen dat ze een dagje geen toegang krijgen.”

Bekijk ook: Waarom blank en wit niet hetzelfde zijn