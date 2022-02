Premium Het beste van De Telegraaf

Nabestaanden vermoorde Els Slurink (33): ’Haar, mijn en ons leven is afgepakt...’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Advocaat Peter Plasman met cliënt Jahangir A. en slachtofferadvocaat Ruth Jager Ⓒ Petra Urban

GRONINGEN - „Ik ben onschuldig”, waren de eerste woorden dinsdag in de rechtbank van verdachte Jahangir A. (45), die volgens justitie 25 jaar geleden Els Slurink uit Groningen doodstak. A. zou in maart 1997 psychologe Slurink (33) met een steek met een schaar gedood hebben in haar woning.