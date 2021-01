Navalny langer vast buiten Moskou, Blok maakt zich zorgen

Navalny werd in augustus ernstig ziek nadat hij vergiftigd was met het zenuwgif novitsjok. De afgelopen maanden verbleef hij in Duitsland. De uitgesproken tegenstander van president Vladimir Poetin keerde afgelopen weekeinde terug naar Rusland, waar hij direct werd opgepakt.

Advocaten van Navalny zeggen dat ze nog geen toegang hebben gekregen tot hun cliënt. Die is volgens een bondgenoot overgebracht naar de stad Chimki, in de buurt van hoofdstad Moskou. Navalny zou volgens oppositielid Leonid Volkov in de loop van de ochtend wel een lid van zijn juridische team mogen ontvangen.

Navalny is voorgeleid voor de rechter en de aanklagers eisen dat hij 30 dagen vast blijft zitten, meldden aanhangers van Navalny. Circa tweehonderd aanhangers hebben zich bij het politiebureau verzameld om hun steun aan hem te betuigen. Het is nog onduidelijk of de aanklagers doelen op een voorlopige hechtenis tot er een nieuwe proces kan komen of dat dit een strafeis is.

Bekijk ook: Rusland beschuldigt vergiftigde Navalny van miljoenenfraude

Tegenstander Poetin

De Russische autoriteiten arresteerden de 44-jarige politicus zondag, toen hij na een maandenlang verblijf in Duitsland was aangekomen op een luchthaven in Moskou. Navalny wordt ervan verdacht dat hij de voorwaarden heeft overtreden van een voorwaardelijke gevangenisstraf die hem was opgelegd. Meerdere westerse landen hebben de vrijlating geëist van de prominente tegenstander van president Vladimir Poetin.