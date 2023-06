Bouwregels onder de loep na complexe brand Arnhem

Na de verwoestende brand in Arnhem klinken er veel vragen over de veiligheid van zonnepanelen. In de Arnhemse wijk werd het blussen ernstig bemoeilijkt door panelen die het bluswater als een paraplu tegenhielden. Dinsdag reageerde minister De Jonge daarop tijdens het wekelijkse Vragenuur.

„Het was enorm schrikken, de brandweer is vreselijk lang bezig geweest”, zegt de minister. „Daar bleek het moeilijk blusbaar door aaneengesloten zonnepanelen.” De CDA-bewindsman wil dat eerst uitvoerig onderzoek wordt gedaan, voordat hij oordeelt. Het kabinet kijkt of bouwregelgeving moet worden aangepast. „Als ons iets te doen staat in termen van regelgeving, dan zal dat nodig zijn”, zegt De Jonge.

De minister wil ’het professionele oordeel’ afwachten. Dat verwacht hij in het najaar. Daarover wordt onder meer gesproken met de brandweer en Techniek Nederland. „De brand moet goed worden onderzocht. Als we met aanscherping van regelgeving kunnen voorkomen dat dit soort branden kan gebeuren, dan ben ik daarvoor. Maar dat moeten we eerst goed onderzoeken.”