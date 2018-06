Execution only, een hypotheek zonder advies

In januari maakte ABN Amro bekend hypotheken aan te bieden die u zonder advies kunt afsluiten. Dit heet execution only. Op deze manier een hypotheek afsluiten is stukken goedkoper, want een hypotheekadvies kost al gauw 2000 tot 3000 euro. In het verleden zaten die advieskosten vaak in een hypotheek verwerkt door provisie. Sinds begin 2013 mag dit niet meer.

Kostenpost vermijden

Consumenten krijgen nu een aparte rekening voor het hypotheekadvies met een duidelijke prijs. Verwacht wordt dat mensen hierdoor meer op de kosten gaan letten en er mogelijk voor kiezen het advies over te slaan. Dit komt ook omdat consumenten met de nieuwe hypotheekregels vooral annuïteitenhypotheken zullen afsluiten. Deze zijn relatief eenvoudig en overzichtelijk.

Een hypotheek afsluiten zonder advies kan bij een aantal banken. Naast ABN Amro bieden ook dochterbank MoneYou en Bank of Scotland exection only-hypotheken aan.

Niet gratis

Helemaal gratis is een hypotheek op deze manier afsluiten nog steeds niet. Banken rekenen distributie- of afsluitkosten. ABN Amro rekent nog 850 euro voor het afsluiten van een execution only-hypotheek. MoneYou en Bank of Scotland vragen 300 euro afsluitkosten voor een nieuwe hypotheek. Als ook verzekeringen bij de hypotheek zonder advies afsluit, kunnen banken hier ook nog afsluitkosten voor rekenen. ABN Amro vraagt bijvoorbeeld 175 euro per polis.

Weet u wel genoeg van hypotheken?

Een hypotheekadviseur kijkt niet alleen wat voor u de voordeligste hypotheek is, maar ook wat u zich kunt veroorloven en of het slim is om die hypotheek af te sluiten. Gaat u voor execution only, dan moet u dat zelf beoordelen. Daar is wel enige kennis voor nodig.

Daarom moeten banken consumenten een kennistoets laten doen. Hier staat de toets van ABN Amro, hier de toets van MoneYou en hier de toets van Bank of Scotland. (heeft u een van deze toetsen gedaan, laat ons op OverGeld@telegraaf.nl weten wat u ervan vond en of u een mooie score heeft behaald.

U (en uw partner als jullie samen een hypotheek afsluiten) moet(en) een serie vragen beantwoorden over soorten hypotheken en de werking van hypotheekrenteaftrek waarmee u laat zien dat u in staat bent om een hypotheek af te sluiten zonder advies. Hier staat een toets van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om uw hypotheekkennis te testen.

Andere voorwaarden

Kennis is een voorwaarde voor een execution only-hypotheek, maar sommige aanbieders hebben nog meer eisen. Zo verkoopt MoneYou geen hypotheken zonder advies aan zelfstandigen, uitkeringsontvangers en mensen die een boot, recreatiewoning of bouwgrond willen kopen.

Is het slim?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn niet heel enthousiast over de mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten zonder advies vooraf. Al is de laatste niet geheel objectief omdat de belangenbehartiger zelf ook advies aanbiedt.

De drie organisaties wijzen erop dat er grote risico's kleven aan het afsluiten van een hypotheek en dat de meeste consumenten zich hier niet genoeg van bewust zijn.