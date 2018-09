Prins Friso een jaar in coma

Friso (44) wordt sindsdien behandeld in een ziekenhuis in zijn woonplaats Londen, waar hij vorig jaar kort na het ongeval heen is gevlogen. In november maakte de familie via de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat er 'af en toe' sprake is van 'minimaal bewustzijn'. De prognose blijft echter erg onzeker en het medisch team is nog altijd 'zeer bezorgd'.

In Lech, waar de koninklijke familie dit weekeinde bijeen is, wordt in de kerken stilgestaan bij het ongeval van Friso. Zondagmiddag is er een speciale gebedsdienst in de zogenoemde nieuwe kerk.