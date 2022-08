Vallende sterren van de meteorenzwerm Perseïden vrijdagnacht goed te zien

De zwerm passeert namelijk altijd deze maand de aarde, wat resulteert in meerdere nachten met vallende sterren, met vrijdagnacht als hoogtepunt. De beste periode om te kijken is vrijdagnacht tussen 02:00 en 05:00 uur.

,,De omstandigheden zijn echter niet ideaal in onze omgeving en er zijn ieder uur slechts tien tot 18 meteoren te zien. Eén van de slechte omstandigheden is onder andere dat de maan vol is en voor honderd procent verlicht”, schrijft Weeronline in een persbericht. Een flinke stoorzender dus, waardoor het alleen mogelijk is om de helderste meteoren te zien. Ook het aantal vallende sterren is minder dan in andere jaren.

De meteorenzwerm is te zien met de maan in de rug. Gedurende de nacht verschuift de hoek waarvan de zwerm te zien is van 47 naar 69 graden.

Ook in de stad te zien

Tip: zorg voor een donkere omgeving. Hoe donkerder, hoe beter. De vallende sterren zijn ook in de stad te zien, maar buiten de stad zie je waarschijnlijk meer, aldus de weerdienst.

Ook de komende nachten kun je genieten van de sterren van de Perseïden, maar het worden er elke nacht minder.

Maar wat zijn meteoroïden? ,,Vallende sterren of meteoroïden zijn hele kleine stukjes ruimtepuin die onze dampkring binnendringen. Zodra dat gebeurt gaan deze steentjes gloeien en dat zie je als een lichtspoor. Dit lichtspoor wordt een meteoor genoemd”, aldus Weeronline.