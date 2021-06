Zaak complotdenkers ’satanisch-rituele kindermoorden’: rechter gewraakt

Complotdenkers teisterden de gemeente Bodegraven-Reeuwijk: de lokale begraafplaats moest worden beveiligd toen mensen de grafrust verstoorden. Ⓒ Werry Crone

Den Haag - Complotdenker Micha Kat heeft maandagmiddag de Haagse voorzieningenrechter gewraakt. Daardoor is het kort geding van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen hem en twee anderen stopgezet. Ze stonden terecht wegens uitlatingen over vermeende satanisch-rituele kindermoorden in de jaren tachtig in die gemeente, waardoor tientallen sympathisanten op een begraafplaats bloemen neerlegden en bordjes plaatsten voor de ’slachtoffers’.