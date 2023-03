Agent in Sassenheim dwingt meisje op knieën met hakbijl

SASSENHEIM - Een agent in het Zuid-Hollandse Sassenheim bedreigde in de nacht van maandag op dinsdag jongeren met een hakbijl. De agent was op het moment van het incident niet aan het werk, maar thuis, waar de jongeren hem hadden opgezocht. De agent werkt voorlopig niet en de politie onderzoekt de zaak.