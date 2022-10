Premium Het beste van De Telegraaf

Minister wil bedrijfsleven uit ’verdomhoekje’ halen: ’Moeten niet braafste jongetje van klas willen zijn’

Door Leon Brandsema en Inge Lengton Kopieer naar clipboard

Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken, op het Binnenhof. „Belangrijk dat het sentiment rond het bedrijfsleven omslaat.” Ⓒ ANP/HH

Het bedrijfsleven in Nederland is, mede door kabinetsbeleid, de afgelopen jaren in het verdomhoekje geraakt, geeft minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) toe. De VVD-bewindsvrouw hoopt Nederland weer aantrekkelijker te maken voor werkgevers. En ze is het met econoom en PvdA’er Coen Teulings eens dat het kabinet te veel nivelleert: „Maar we hebben niet zoveel keuze.”