Twee aanhoudingen rond protest op de Dam tegen afschaffen abortuswet VS

De demonstratie op de Dam verliep volgens de politie zonder problemen, totdat een groep van twintig tot dertig mensen zich afsplitste en op weg ging richting het Amerikaanse consulaat aan het Museumplein. Op de Vijzelstraat blokkeerden ze de trambaan en verschillende mensen bekladden trams, onder wie de 27-jarige vrouw. Toen agenten haar aanhielden, keerden demonstranten zich tegen de politie. Agenten gebruikten wapenstokken om de betogers op afstand te houden.

De minderjarige jongen werd kort daarna aangehouden. Volgens de politie wordt hij ervan verdacht „een persoonlijk eigendom” van een agent te hebben vernield.

Brede steun voor demonstratie

De actie werd gesteund door onder meer Amnesty International, kenniscentrum Rutgers, Women Inc. en de organisatie achter de Woman’s March. Tijdens de demonstratie spraken er meerdere mensen. Naast de uitgesproken solidariteit voor vrouwen in Amerika die hun zwangerschap willen beëindigen, kwam ook de boodschap naar voren om te waken voor het recht op abortus in Nederland.

Hilda Passchier demonstreerde er als Dolle Mina vijftig jaar geleden voor dat abortus uit het wetboek van strafrecht zou worden gehaald - „dat is nog steeds niet geregeld” -, abortus in het ziekenfondspakket - „zodat het voor iedereen toegankelijk zou zijn” - en beslissingsrecht voor de vrouw - „want een vrouw doet zoiets niet zomaar.” Passchier vindt het „eigenlijk heel raar” dat ze nu weer haar stem moet laten horen. „Ik dacht: dit hebben we toch wel gehad?”

Ervaringsdeskundige Eva de Goeij die drie jaar geleden ongewenst zwanger was, sprak tot de aanwezigen over de veroordeling die zij voelde toen ze haar zwangerschap wilde beëindigen. De Goeij, voorzitter van de stichting Ava die mensen rond een mogelijke abortus steunt, waarschuwt voor de „sterke anti-abortuslobby” die in Nederland wordt gevoerd. Net als spreker Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, sprak ze de wens uit om onder meer abortus uit het Nederlandse wetboek van strafrecht te halen. Volgens Ellemeet klinkt er vanuit de politiek een sturend advies over abortus en „dat kan niet”, zegt zij. Om te voorkomen dat ook in Nederland het abortusrecht in gevaar komt, „moeten wij ons hard laten horen.”

De solidariteitsactie van deze middag was een reactie op het ontwerpbesluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat deze week naar buiten kwam. Als dat besluit definitief wordt, zou elke staat apart wetgeving over abortus mogen opstellen. De verwachting is dat dan in met name conservatieve staten het recht op abortus na zes weken wordt verboden. Vaak weten vrouwen dan nog niet dat ze zwanger zijn. In sommige gevallen moeten mensen die een abortus willen meer dan duizend kilometer rijden naar een kliniek buiten hun staat, en dat is zeker voor vrouwen met een kleinere beurs vaak niet mogelijk.

Naast dat er in Nederland nog verbetering mogelijk is rondom bijvoorbeeld de abortuspil, wil Passchier haar solidariteit uiten met vrouwen in Amerika. „Die moeten gaan reizen voor abortus, of stiekem een pil nemen door te bestellen via internet.” Ze is blij met de solidariteit op de Dam maar waarschuwt alert te zijn voor ontwikkelingen in Nederland. „Er zijn altijd idioten die dat hier ook oppakken en het abortusrecht met geld en lobby willen terugdraaien.”